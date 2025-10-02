El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad se situará en torno al 54%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 16:00 y 17:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Barro pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual, aunque las nubes podrían atenuar la vista del ocaso.

En resumen, el día en Barro se presenta como una jornada tranquila, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del mes de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.