El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas y la humedad. Este viento suave será un acompañante constante, contribuyendo a la sensación de frescura en la costa.

A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y claros, especialmente en las primeras horas y al final de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:15, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un tiempo estable y agradable. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la costa.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, alta humedad y un viento suave. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza y aprovechar las últimas horas de luz antes de que el otoño se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.