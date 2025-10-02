El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las primeras horas, se sentirá una brisa suave, pero a medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.