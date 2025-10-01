El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en un estado de poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 70% y el 82%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, y se prevé que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el este y el noreste a velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentando un aspecto mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:16, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilanova de Arousa se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 25 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.