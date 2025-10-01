El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% y bajará a un 35% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, pero sin llegar a ser incómodo. Las ráfagas máximas se esperan en torno a los 23 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en un estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 14 y 28 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.