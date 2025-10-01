El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando la temperatura a un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 89% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 31% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, la llegada del sol ayudará a que el aire se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 10:00 horas, con velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se prevén para la tarde no deberían interferir significativamente con la luz solar, permitiendo que el día termine con un hermoso ocaso a las 20:14 horas.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y las actividades en la naturaleza.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 13°C. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12°C en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.