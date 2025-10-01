El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de mes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con una humedad relativa del 73%, lo que puede generar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La brisa del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h, aportará un toque de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h por la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también irá en aumento, llegando a un 60% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo agradable para disfrutar de la puesta de sol, que se espera para las 20:16 horas.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a explorar la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de mes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en un estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.