El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-13 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 20 grados a las 12:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo progresivamente hasta un 56% al mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 28 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h hacia la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 17 grados a las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:15 horas, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de octubre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso durante las horas centrales del día, lo que contribuirá a un tiempo agradable y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 8:00 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.