El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un inicio fresco por la mañana, ideal para actividades al aire libre, seguido de un calor más intenso durante la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. A pesar de estas ráfagas, el viento no será un impedimento significativo para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los residentes y visitantes de Tui, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, excursiones y actividades al aire libre, así como para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Asegúrate de llevar protección solar y mantenerte hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de octubre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.