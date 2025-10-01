El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente a un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más intensa en las horas centrales, especialmente con la combinación de la temperatura y la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es recomendable que los que planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El amanecer se produjo a las 08:31 y el ocaso está programado para las 20:16, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia el final del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un inicio fresco por la mañana, ideal para actividades al aire libre, seguido de un calor más intenso durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.