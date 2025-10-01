El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 82% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:15 horas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves del sureste contribuirán a que la sensación térmica sea placentera, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 14 y 28 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados.

Hoy, 1 de octubre de 2025, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.