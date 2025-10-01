El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 13°C. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12°C en las horas centrales del día.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 36% y el 50%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 22 km/h. Esta brisa suave será un complemento perfecto para el tiempo cálido, haciendo que la sensación térmica sea aún más placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Silleda disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:14. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para descansar después de un día soleado.

En resumen, Silleda disfrutará de un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 1 de octubre de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando la temperatura a un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.