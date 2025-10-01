El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con intervalos de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio drástico en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de un día placentero.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esta brisa del norte contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y una brisa suave del norte. Es un momento perfecto para salir a pasear por la playa, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse al aire libre bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana, pero se espera que el ambiente se mantenga agradable y sin precipitaciones.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas descendiendo ligeramente a 16 grados en la primera hora del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.