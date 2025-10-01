El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas.

La temperatura irá en aumento durante la tarde, alcanzando un máximo de 29 grados en torno a las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 32% por la tarde. Esto sugiere un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con una velocidad moderada que oscilará entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:15 horas, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

