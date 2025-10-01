El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 3 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 14 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 6 de la mañana. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 20 grados a mediodía y llegando a un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 81% en la mañana y bajando hasta un 28% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento sople del noroeste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:16 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa jornada de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.