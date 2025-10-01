El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que alcanzan el 77% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que avance la jornada, llegando a un 69% a las 10:00 horas. Esto podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 10:00 horas, la velocidad del viento podría alcanzar hasta 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas de Ribadumia.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, permitiendo disfrutar de un tiempo otoñal sin las inclemencias del tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 25 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 18:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la claridad del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día de otoño caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.