El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 14 y 28 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles de alrededor del 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera debido a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los cielos despejados continuarán hasta la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día, pero sin afectar la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:15 horas.

En resumen, Redondela disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una oportunidad perfecta para aprovechar el aire libre antes de que el tiempo más frío del otoño se instale en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.