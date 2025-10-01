El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas de la mañana, antes de ir en aumento a medida que avanza el día.

A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados a las 11:00 y alcanzando los 24 grados hacia las 13:00 horas. Este ascenso térmico se mantendrá hasta las 15:00 horas, donde se prevé que la temperatura se estabilice en torno a los 26 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 82% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 56% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70% hacia las 23:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refresque el ambiente. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que garantiza un día seco y soleado.

Los ciudadanos de Pontevedra podrán disfrutar de un día ideal para pasear, practicar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques y espacios públicos. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.