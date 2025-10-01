El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 8:00 de la mañana.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 2:00 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% a primera hora y bajará hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Pontecesures disfruten de un hermoso ocaso a las 20:16. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo el esplendor del inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.