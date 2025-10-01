El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con escasas nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana y descenderá hasta un 32% hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde, con dirección predominante del noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo mayormente despejado, lo que favorece la visibilidad y la luminosidad en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.