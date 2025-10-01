El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. La humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 41% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 8 y 10 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h en las horas de la tarde, pero sin llegar a ser incómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a cubrirse de nuevo con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:15 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ponte Caldelas, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.