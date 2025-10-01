El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada, y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y poco nubosos. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 23 grados hacia las 5 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 82% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con velocidades de hasta 27 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.