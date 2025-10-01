El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, el cielo se despejará aún más, alcanzando su punto máximo de claridad entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura suba hasta los 26°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a un 36% en las horas más cálidas del día. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ningún momento del día, con una probabilidad de lluvia del 0%.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en las temperaturas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21°C hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, alcanzando un 62% hacia las 22:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:15 horas, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas de hoy son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un día en familia. La ausencia de precipitaciones y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural de Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.