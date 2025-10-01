El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la temperatura será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la baja humedad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 17:00 horas, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 20:17 horas, la temperatura comenzará a descender, y se espera que se mantenga en torno a los 18 grados durante la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de Oia.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para paseos, actividades recreativas y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.