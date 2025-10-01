El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado dominado por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de O Rosal disfruten de un hermoso ocaso, que se espera que ocurra a las 20:16 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.