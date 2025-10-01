El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente en la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad en descenso podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo a medida que se acerque la noche.

En cuanto a la nubosidad, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento en la presencia de nubes, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, manteniendo una brisa constante que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas.

El amanecer se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 20:15, lo que brinda a los habitantes de O Porriño una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá seco y agradable a lo largo de las horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.