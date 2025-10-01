El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría ser notable en zonas costeras. Sin embargo, no se prevén condiciones adversas, y el viento será un factor refrescante en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en O Grove durante el día de hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El ocaso se producirá a las 20:17, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de O Grove. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas moderadas, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este encantador destino.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.