El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de mayor temperatura. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero seguirá siendo suave, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:16 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar las actividades en la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este hermoso rincón de Galicia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.