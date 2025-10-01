El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y bajará hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde, provenientes del noroeste. Este viento puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con una brisa suave de 6 km/h por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máxima velocidad en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:15 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza natural de Mos en esta época del año.

En resumen, el día de hoy en Mos se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.