El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzará en un 83% por la mañana y descenderá a un 31% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h hacia las 5 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 8:15 PM. La noche se presentará tranquila, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una velada en casa.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.