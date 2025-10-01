El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. En la tarde, el calor se intensificará, llegando a los 28 grados a las 16:00 horas, lo que podría invitar a disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 02:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, situándose en un 72% a las 10:00 y bajando hasta un 51% hacia las 19:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste y norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:15. En resumen, Mondariz disfrutará de un día de clima primaveral, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.