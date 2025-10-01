El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en un estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 67% hacia el mediodía y estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a ser más suaves hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones en Moaña durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:16, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche se presentará tranquila, con un ligero aumento en la humedad, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.