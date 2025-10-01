El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada y 15 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 25 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 3 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 6 de la tarde y bajando a 19 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:16. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia la medianoche, y el viento continuará soplando suavemente desde el este.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.