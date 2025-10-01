El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas descendiendo ligeramente a 16 grados en la primera hora del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso programado para las 20:16 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 14 grados en las horas más tardías.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracteriza por un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.