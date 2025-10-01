El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo se despejará, y se prevé que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 25 grados, lo que sugiere un día cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipa que el viento aumente ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 6 de la tarde y bajando a 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:16.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.