El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El cielo se mantendrá poco nuboso en la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Lalín realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé que la temperatura continúe aumentando, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, en las horas previas al ocaso, la humedad relativa podría aumentar nuevamente, llegando al 36%, lo que podría hacer que la noche sea un poco más fresca.

El ocaso está previsto para las 20:13, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la noche. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lalín se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, soleado y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.