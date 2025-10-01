El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, A Guarda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable sol durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será agradable, la humedad podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. A medida que el día avance, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que la sensación de calor sea más notable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, el viento no será un factor que afecte significativamente las actividades al aire libre, ya que su intensidad se mantendrá en niveles moderados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de A Guarda, con un tiempo favorable que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.