El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 59% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Gondomar.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 20:16, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Gondomar promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.