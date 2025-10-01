El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente soleadas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con velocidades que rondarán entre los 4 y 8 km/h, predominando de dirección sureste.

Durante la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nublado, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y estable.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles frescos, alrededor de 13 grados . La humedad comenzará a aumentar, pero sin llegar a niveles incómodos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

El viento, aunque moderado durante el día, se calmará en la noche, lo que contribuirá a una sensación de tranquilidad en el ambiente. La puesta de sol se producirá a las 20:15, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Forcarei se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.