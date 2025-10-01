El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas, pero más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 08:31, y el ocaso está previsto para las 20:15, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades al aire libre, disfrutando de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.