El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 27 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 83% en la mañana y bajando hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin ningún tipo de obstrucción.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:15. En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, ideal para aprovechar el inicio del mes de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.