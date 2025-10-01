El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 27 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 84% en las primeras horas y disminuyendo a un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, con velocidades de 2 a 5 km/h en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:16. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia la medianoche, ideal para abrigarse y disfrutar de la tranquilidad de la noche en Catoira. En resumen, un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.