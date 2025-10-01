El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 42% y el 76% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A pesar de estas rachas, no se anticipan condiciones adversas, y el viento será un factor agradable que complementará el tiempo otoñal.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto convierte a hoy en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, con la salida de la luna a las 20:14, brindando una atmósfera tranquila y serena.

En resumen, A Cañiza vivirá un día de otoño caracterizado por un tiempo agradable, con temperaturas cálidas durante el día y frescas por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.