El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de mes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 56% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que variará entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de la tarde, pero en general, se mantendrá una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos por la costa o excursiones en la naturaleza, aprovechando la claridad del cielo y la temperatura agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente con nubes altas, pero se espera que las temperaturas se mantengan suaves, alrededor de 18 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:16, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Un día ideal para aprovechar al máximo el inicio del mes de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.