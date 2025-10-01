El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 79% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento ligero contribuirá a refrescar el ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:16. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.