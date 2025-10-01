El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso durante las horas centrales del día, lo que contribuirá a un tiempo agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y cómodo para disfrutar de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% a las 02:00 y 03:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 53% a las 12:00. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y seca, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 16:00 horas. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:31 y el ocaso a las 20:15, los habitantes de Caldas de Reis tendrán la oportunidad de disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.