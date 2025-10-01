El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana, pero se espera que el ambiente se mantenga agradable y sin precipitaciones.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde, donde se prevé que alcance hasta 16 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:16 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 57%, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco.

En resumen, Bueu disfrutará de un día de otoño caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las horas de luz y calor antes de que el tiempo más fresco del otoño se instale de manera definitiva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.