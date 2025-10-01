El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y 14 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 26 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 81% a las 00:00 horas y bajando hasta un 35% a las 3 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas y contribuir a una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 9 de la noche y bajando a 17 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.