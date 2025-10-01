El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura oscilará entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 53% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente agradable, aunque con una ligera sensación de frescor en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o explorando los encantos del casco antiguo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. Los cielos seguirán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:16, ideal para aquellos que deseen contemplar la puesta de sol sobre la ría de Baiona.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.