El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy en As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre y las reuniones familiares o con amigos. La brisa del este, que soplará con una velocidad de entre 10 y 13 km/h, aportará un toque de frescura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

Durante la tarde, la humedad comenzará a descender, llegando a un 36% hacia las 14:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 58% hacia las 23:00 horas. Esto podría generar un ambiente más fresco y cómodo para disfrutar de la velada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El ocaso se producirá a las 20:15 horas, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, situándose en torno a los 21 grados a las 20:00 horas, y bajando a 17 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.